Addio a Gianluca Vialli, i funerali lunedì a Londra in forma privata

L’ex calciatore, dirigente sportivo e capo delegazione della nazionale italiana si è spento ieri 6 gennaio a 58 anni, dopo una lotta contro un tumore al pancreas che durava dal 2017. L’ultimo saluto sarà nella capitale inglese in forma strettamente privata. In sua memoria, sui campi di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in programma nel weekend

Vialli è morto in una clinica di Londra

Il mondo del calcio, e non solo, piange quindi un’altra morte a tre settimane dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Vialli è morto in una clinica londinese, dove era stato ricoverato pochi giorni prima di Natale per l'aggravarsi delle sue condizioni. Che la situazione stesse precipitando lo aveva fatto intuire anche l'addio alla Nazionale: lo scorso 14 dicembre, Vialli aveva annunciato di dover lasciare ogni incarico in azzurro per curarsi. "Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia", erano state le sue ultime dichiarazioni pubbliche.