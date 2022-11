Serie A, Bologna-Torino 2-1. Ora si giocano altre due partite

Al Dall'Ara la squadra di Thiago Motta vince in rimonta: dopo il vantaggio granata su rigore con Lukic, gli emiliani la ribaltano con Orsolini e Posch. Nel pomeriggio la 13esima giornata del campionato prosegue con altre due partite. Alle 18 l’atteso derby della Capitale tra Roma e Lazio mentre in serata c’è il big match Juventus-Inter

La tredicesima giornata del campionato di Serie A prosegue domenica 6 novembre con altre cinque partite. Nel lunch match tra Bologna e Torino gli emiliani hanno vinto 2-1 in rimonta contro i granata. Nel pomeriggio si giocano Sampdoria-Fiorentina e Monza-Verona. Alle 18 l’atteso derby della Capitale tra Roma e Lazio mentre in serata c’è il big match Juventus-Inter ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno si era aperto venerdì con il pareggio tra Udinese e Lecce , poi ieri si sono disputate altre 4 partite . Empoli-Sassuolo è terminata 1-0, mentre la Salernitana ha pareggiato 2-2 con la Cremonese. Il big match Atalanta-Napoli è finito con la vittoria dei partenopei per 1-2. Infine il Milan ha battuto 2-1 lo Spezia.

Bologna-Torino: la cronaca della partita

La gara si sblocca quando al 23esimo Miranchuk viene steso in area: è calcio di rigore per il Torino. Dagli 11 metri va Lukic che realizza. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano al 64esimo: i due nuovi ingressi rossoblù, Vignato e Orsolini, confezionano il gol: cross del primo per il mancino al volo del secondo che non sbaglia. Al minuto 73 il Bologna la ribalta: cross da sinistra, spizzata di Soriano e destro sotto porta di Posch che vale il vantaggio. Il risultato non cambia più e Thiago Motta può festeggiare i 3 punti.

Il tabellino di Bologna-Torino 2-1

Gol: nel pt 26' Lukic (T) su rigore; nel st 19' Orsolini (B), 28' Posch (B)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso (1' st Lykogiannis), Ferguson (13' st Soriano), Medel, Dominguez (42' st Schouten), Aebischer (13' st Orsolini), Arnautovic, Barrow (1' st Vignato). All.: Thiago Motta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno (36' st Rodriguez), Singo (36' st Seck), Lukic, Ricci, Lazaro (21' st Vojvoda), Miranchuk, Vlasic (21 'st Radonjic), Pellegri (4' pt Karamoh). All.: Juric (in panchina Paro)

Ammoniti: Lucumì, Vignato, Ricci, Vojvoda per gioco scorretto; Skorupski per comportamento non regolamentare.