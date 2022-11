Serie A, Roma-Lazio 0-1: i biancocelesti conquistano il derby. VIDEO

La squadra di Sarri vince all’Olimpico e supera quella di Mourinho in classifica. A decidere il match, valido per la 13esima giornata di campionato, è la rete di Felipe Anderson al 29’. Nervosismo sul finale, con i biancocelesti che reggono nonostante l’assalto finale dei giallorossi

La Lazio conquista il derby di Roma: i biancocelesti, tecnicamente in trasferta, vincono 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson al 29’. La squadra di Sarri supera quella di Mourinho in classifica. La tredicesima giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Udinese e Lecce; poi sabato Empoli-Sassuolo è terminata 1-0, la Salernitana ha pareggiato 2-2 con la Cremonese, Atalanta-Napoli è finita 1-2, il Milan ha battuto 2-1 lo Spezia; oggi nel lunch match il Bologna ha battuto 2-1 il Torino, alle 15 Sampdoria-Fiorentina 0-2 e Monza-Verona 2-0 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il turno si chiude alle 20.45 con Juventus-Inter.

La cronaca di Roma-Lazio

Per il derby Mourinho punta su Zaniolo, che torna dall'inizio insieme a Pellegrini alle spalle di Abraham. Sarri risponde con il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. La Lazio si porta in vantaggio dopo 29 minuti: Ibanez sbaglia in fase d’impostazione e perde palla sulla pressione di Pedro, riceve Felipe Anderson che col sinistro da pochi passi firma l’1-0. Pochi minuti dopo la Roma sfiora il pareggio: Zaniolo calcia dal limite, il pallone deviato da Marusic scavalca Provedel ma si stampa sulla traversa. Il primo tempo finisce 1-0 per i biancocelesti. Niente reti nel secondo tempo, solo tanto nervosismo: all’87’ rissa vicino alla panchina della Lazio, dopo che Radu raccoglie un pallone uscito e ritarda la rimessa in gioco di Rui Patricio, che lo travolge. I biancocelesti reggono, nonostante l’assalto finale della Roma. Dopo 10 minuti di recupero, il derby della capitale finisce 1-0 per la Lazio.