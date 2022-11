Serie A, Juventus-Inter 2-0: il derby d’Italia va ai bianconeri

La cronaca di Juventus-Inter

Per la sfida contro l’Inter, Allegri sceglie in attacco Milik come unica punta, con Miretti alle sue spalle. Inzaghi risponde con la coppia Lautaro-Dzeko. Il primo tempo si chiude senza reti, con i nerazzurri che sprecano le occasioni più clamorose (soprattutto con Dzeko e Dumfries). La Juve sblocca il risultato nella ripresa. Al 52’ Kostic si invola sulla fascia e serve Rabiot, che calcia di prima e beffa Onana. Dieci minuti dopo trova il gol anche Danilo, ma l’arbitro annulla per un tocco di mano. Al 76’ palo di Kostic. Il raddoppio dei bianconeri arriva all’84’: grande recupero di Bremer, contropiede, Fagioli riceve da Kostic e firma il 2-0 (con deviazione di Gosens). Finisce così. Gli uomini di Allegri salgono a 25 punti in classifica, quelli di Inzaghi restano a 24.