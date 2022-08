Serena Williams avanti agli Us Open: "Mi ritiro? Chissà"

Serena Williams si è qualificata senza problemi al secondo turno degli Us Open a Flushing Meadows, eliminando con il punteggio di 6-3 6-3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic, davanti a oltre 23.000 spettatori. Ma ha lasciato fan ed addetti ai lavori nel dubbio, a proposito del suo futuro sportivo. Se, infatti, all’inizio di agosto aveva fatto intuire che presto sarebbe potuto arrivare il momento di lasciare per sempre il tennis , dopo la gara è stata sibillina, affermando di voler “rimanere sul vago” circa il proprio ritiro. “Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai”, ha dichiarato la campionessa americana 40enne dopo la gara.

Il supporto del pubblico

“Faccio sempre del mio meglio. E qui mi sento bene. La folla era impazzita e mi ha aiutato molto”, ha sottolineato Williams prima di lasciare il campo “Arthur-Ashe”. Al prossimo turno, l’atleta americana che oggi occupa la 605esima posizione del Wta Tour, sfiderà la numero 2 del mondo, ovvero Anett Kontaveit.

Il post social del possibile addio alle competizioni

Dunque, stando a quanto dichiarato dopo la vittoria sulla Kovinic, Serena Williams non ha ancora chiarito quello che succederà da qui alle prossime settimane. Solo pochi giorni fa, come detto, aveva annunciato attraverso un post social che presto sarebbe potuto arrivare il momento dell’addio definitivo alle competizioni. Nulla è ancora ufficiale, ma tutto faceva pensare che il Major americano, che ha vinto sei volte, potesse rappresentare il sipario di una carriera incredibile. “È stata una decisione molto difficile da prendere. È sempre difficile smettere di fare qualcosa che si ama fare. Ma credo che sia arrivato il momento e che ci siano altri capitoli in arrivo. Sarà Serena 2.0”, aveva scritto la campionessa a stelle e strisce, non usando il termine “ritiro”, ma bensì quello di “evoluzione” in riferimento al proprio futuro.