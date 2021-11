Will Smith in copertina su EW con Venus e Serena Williams

L'attore e le due campionesse di tennis si sono raccontati a Entertainment Weekly in occasione del film “King Richard”, il biopic su Richard Williams Condividi

Will Smith sarà il padre di Venus e Serena Williams in un nuovo film. “King Richard” (in Italia “Una famiglia vincente - King Richard”) racconterà la storia di Richard Williams, l’uomo che ha dedicato la vita a realizzare il sogno delle figlie Venus e Serena di diventare due tenniste di successo. L'attore e le due campionesse di tennis si sono raccontati ad Entertainment Weekly.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Will Smith, Venus e Serena Williams in “King Richard” approfondimento King Richard, pubblicato il trailer della pellicola “Quando abbiamo saputo che Will voleva farlo, ci siamo dette: 'Questo film sarà davvero un grande affare!'”, ha dichiarato Venus a EW.com. “Qualunque film in cui c’è lui, è un vero successo. Avevamo la sensazione che sarebbe stato un successo, un progetto serio”. Anche Serena si è detta entusiasta. “Mi è piaciuto il fatto che lui sia riuscito a catturare l’innocenza, quell'innocenza a cui ci aggrappiamo ancora. È stato un po' difficile per me dire, 'Oh, questo film mi raffigura', perché io sono Serena... e non c'è me senza di lei, e, senza di lei, non sarei riuscita a raggiungere i miei successi sul campo da tennis” ha aggiunto la numero 40 della classifica WTA. “Penso che il film parli principalmente della storia di Venus e di ciò che ha dovuto affrontare essendo la prima tennista di colore. Questo ha avuto un impatto forte. Abbiamo tracciato il sentiero per coloro che sarebbe arrivati dopo. Non ci sarebbe stata nessuna Serena, se non ci fosse stata una Venus”. Serena non vede l’ora che la figlia di 4 anni, Alexis Olympia, veda il film. “Mi sono sempre chiesta come avrei fatto a spiegarle la mia vita. Del tipo: 'Da dove comincio?'. E questo è il modo migliore”, ha detto la campionessa. Serena e Venus Williams sono interpretate rispettivamente da Demi Singleton e Saniyya Sidney. Il nuovo trailer del biopic, che arriverà nelle sale italiane nel 2022, presenta anche la nuova canzone di Beyoncé, Be Alive, scritta appositamente per il film.