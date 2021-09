Beyoncè pubblica l'inedito "Be Alive" per il film "King Richard"

La cantante statunitense sarà protagonista assoluta della colonna sonora del biopic dedicato al padre delle tenniste Venus e Serena Williams. Suo è l’inedito “Be Alive” scritto e inciso per la pellicola “King Richard”, in uscita nelle sale il prossimo 19 novembre Condividi:

È Beyoncé la star internazionale scelta per la colonna sonora di “King Richard”, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che racconta l’infanzia e la scalata al successo delle tenniste americane più forti di sempre, Venus e Serena Williams. Nel cast ha un ruolo da protagonista anche Will Smith che interpreta Richard Williams, padre e coach delle due ragazze al quale il film è dedicato. Il brano scritto e inciso dalla pop star statunitense (reduce dai festeggiamenti del suo 40esimo compleanno), con Dixson, si intitolerà “Be Alive” e sarà pubblicato ufficialmente il 19 novembre, in concomitanza al rilascio della pellicola.

Beyoncé nella colonna sonora di “King Richard” approfondimento Amore e girl power: le frasi più belle delle canzoni di Beyoncé “King Richard”, il nuovo film diretto da Reinaldo Marcus Green, con la sceneggiatura di Zach Baylin, si chiuderà quindi con Queen Bey e la sua “Be Alive”. Come annunciato dal quotidiano statunitense Los Angeles Times, la pellicola è stata presentata in anteprima al Telluride Film Festival in Colorado, nella serata di giovedì 2 settembre, e ha visto la conclusione a sorpresa con la voce magica di Beyoncé e della sua “Be Alive” proprio negli emozionanti titoli di coda. Scritto dalla pop-star in compagnia di Dixson (famoso polistrumentista, performer e produttore di Atlanta; ha all’attivo collaborazioni con Chance The Rapper, Pharrell Williams e molti altri), il pezzo verrà ufficialmente rilasciato in tutti gli store di musica digitale il giorno dell’uscita del lungometraggio nelle sale, che avverrà sotto la distribuzione di HBO Max.