Beyoncè, Formation miglior video di sempre secondo Rolling Stone

È 'Formation' di Beyoncé il miglior video musicale di sempre. Almeno secondo la top 100 del magazine americano Rolling Stone. Il videoclip del brano contenuto in 'Lemonade' è uscito a sorpresa il giorno prima che l'artista partecipasse allo show dell'intervallo del Super Bowl del 2016. Nella sequenza delle immagini si toccano problemi che affliggono la comunità afro-americana come la violenza della polizia, e gli effetti devastanti che l'uragano Katrina ha avuto sui residenti afro-americani a New Orleans. Al secondo posto della classifica c'è 'Hurt' di Johnny Cash e il podio è completato da 'Vogue' di Madonna. Beyoncé è anche l'unica artista ad avere ben due video nella top 20 ('Single ladies (Put a ring on it)' si piazza infatti in 12esima posizione) e tre nella top 30 se si consiedara anche 'Apeshit', pubblicata con il marito Jay-Z (a sua volta presente con '99 Problems' alla 23 e 'Moonlight' alla 46) sotto il nome di The Carters. Madonna è invece l'artista che ha più video nella top 100, ben quattro: oltre a 'Vogue' in terza posizione, ci sono anche 'Ray of light' alla 31esima, 'Material girl' alla 54esima e 'Justify my love' alla 90esima. Sorpresa assoluta, l'assenza dalla classifica di Thriller di Michael Jackson.

Ecco i primi 10 video della top 100 di Rolling Stone.