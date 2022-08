US Open 2022, tutto quello che c’è da sapere

Sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, va in scena il grande slam americano che parte il 29 agosto. Dagli Azzurri in campo al montepremi da record: tutti i dettagli

Negli Usa l'appuntamento per eccellenza con il tennis è quello sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, dove vanno in scena gli US Open. L’edizione di quest’anno del grande slam americano parte il 29 agosto, con gli incontri di primo turno, sia maschili che femminili. Le finali si terranno sabato 10 settembre (femminile) e domenica 11 settembre (maschile). Due le sessioni di gioco previste: diurna e serale. Dagli Azzurri in campo al montepremi da record: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra gli italiani, Matteo Berrettini, semifinalista nel 2019, è stato inserito nella parte alta del tabellone , quella del numero uno del mondo e campione dello scorso anno, il russo Daniil Medvedev. Nella parte alta anche Lorenzo Sonego, mentre gli altri tre italiani presenti nel tabellone maschile, cioè Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, sono stati sorteggiati dall’altro lato, quello di Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Nello specifico, Berrettini inizierà il suo torneo al primo turno contro il boliviano Hugo Dellien. Per Sinner l’esordio sarà contro il tedesco Altmaier. Il belga Goffin sarà invece il rivale di Musetti, mentre per Sonego ci sarà lo statunitense Thompson. A Fognini tocca il russo Karatsev. Se si guarda invece al tabellone femminile , Jasmine Paolini se la vedrà con la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek, Martina Trevisan con la russa Evgeniya Rodina, Camila Giorgi con l’ungherese Anna Bonda, mentre Lucia Bronzetti con la statunitense Lauren Davis.

L’assenza di Djokovic

L’edizione del 2022 degli US Open non vedrà la partecipazione di Novak Djokovic. Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato che per entrare negli Usa è obbligatorio il vaccino contro il Covid, ma l’ex numero 1 del mondo non si è mai vaccinato e dunque dopo gli Australian Open salterà anche l’appuntamento di Flushing Meadows. La conferma è arrivata direttamente dal serbo, su Instagram: "Non potrò andare a New York per gli US Open - ha scritto - auguro buona fortuna agli altri giocatori". Manca nel tabellone anche il tedesco Alexander Zverev che sta ancora recuperando dal brutto infortunio alla caviglia rimediato al Roland Garros.