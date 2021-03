Serena Williams e Olympia modelle per Stuart Weitzman

“Sono così felice di essere la protagonista della nuova campagna Stuart Weitzman per la Primavera 2021 insieme ad Olympia, la mia mini-me, la mia mini-Serena. Mi piace che si chiami #FootstepstoFollow perché ispira ogni passo che faccio e spero di ispirare anche lei. Perché mentre cerco di insegnarle come influenzare in maniera positiva, in realtà mi insegna come essere una persona più forte ogni giorno. È la parte migliore dell'essere mamma” ha scritto Serena a corredo di uno degli scatti della campagna. La collezione è dedicata prevalentemente a stivaletti leggeri e sandali estivi. “Essere sul set con Olympia per girare questa campagna ha significato tantissimo per me, ed è un momento insieme che non dimenticherò mai – ha dichiarato ancora Serena - Svegliarsi ogni giorno per vederla così felice di vedermi è una sensazione che non avrei mai pensato di provare”. Per la campagna, Stuart Weitzman ha scelto di vestire le due protagoniste con due outfit identici, tutte e due con le scarpe, che alla piccola stanno un po' grandi ma che sfoggia comunque con disinvoltura. “La speranza e l'ottimismo sono al centro di ogni campagna SW, e mostrare il forte legame tra madre e figlia nel nostro progetto adv, intitolato ‘Footsteps to Follow’, mette in evidenza come ogni generazione può ispirare qualsiasi generazione - dai genitori ai figli o viceversa - mettendosi nei panni dell'altro ed entrando in nuovi mondi. Nella nostra nuova campagna, Serena indossa i nostri ultimi pezzi, caratterizzati da una grande funzionalità, e progettati per brillare nel guardaroba della donna moderna", ha commentato il brand.