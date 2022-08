8/13 ©Getty

JUVENTUS - BREMER. Un colpo per reparto per tornare a vincere in Italia e lottare in Europa: per una difesa orfana di Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, la Juventus si è affidata a Gleison Bremer. Al centrale, votato miglior difensore della Serie A nella scorsa stagione, il difficile compito di non far rimpiangere i partenti