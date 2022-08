Lutto nel mondo del calcio: è morto Villiam Vecchi

E' morto a 73 anni Villiam Vecchi, storico portiere e preparatore del Milan, nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia nel 1948. Era cresciuto calcisticamente nei rossoneri, approdando in prima squadra nel 1967 e mantenendo il posto fino al 1974. Poi una carriera vissuta tra le fila di Cagliari, Como e Spal. A partire dal 1987 l’inizio dell’avventura da preparatore e il ritorno in rossonero (dal 2001 al 2013). L’ultima sua esperienza l’aveva vissuta nelle giovanili della Reggiana, dal 2016 al 2018, sempre come preparatore dei portieri.