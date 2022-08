Serie C, è ufficiale: ripescate Fermana e Torres

Sport

Secondo Tvi e Cnn Portuguesa, a farsi aventi sarebbe un club calcistico per ora non identificato. Per il portoghese ci sarebbero 250 milioni, 30 andrebbero al Manchester United e 20 agli intermediari. Ma pochi giorni fa il suo allenatore, l'olandese Erik Ten Hag, ha detto che 'CR7 non è in vendita”