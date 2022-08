Inter, inchiesta sulle plusvalenze: pm chiedono l'archiviazione

L'inchiesta sulle plusvalenze



Inchiesta plusvalenze: assolti in primo grado dirigenti e società

L'indagine, delegata ai finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, era partita da approfondimenti su alcune operazioni messe a bilancio dall'Inter. Come le cessioni di giovani calciatori come Ionut Radu, Davide Bettella, Federico Valietti e Marco Carraro per la stagione 2107/2018, che hanno permesso di contabilizzare oltre 25 milioni di plusvalenze, e, per l'esercizio 2018/2019, la compravendita di giovani promesse che ha portato a contabilizzare 40 milioni di plusvalenze, tra cui quelle dell'attaccante Andrea Pinamonti e del difensore Zinho Vanheusden (quantificabili in 28 milioni). I pm ipotizzavano una presunta distorsione fraudolenta nella gestione della società calcistica nerazzurra, con riferimento a un fenomeno ritenuto "endemico nel mondo del calcio". Dopo aver chiesto la consegna dei bilanci, dei contratti sulle operazioni di acquisto, vendita e prestito e dei movimenti bancari relativi a cessioni e scambi da parte del club, e dopo aver acquisito la relazione della Covisoc, analizzato mail e sentito anche alcuni giocatori, hanno stabilito che non è stata rilevata alcuna irregolarità. Per i magistrati, si legge nell'istanza di archiviazione, le "risultanze investigative - valutate anche in considerazione della circostanza per cui il valore di ogni atleta non può che essere affidato alla concreta dinamica del mercato in assenza di parametri oggettivi e predeterminati suscettibili di verifica - non hanno consentito di rilevare condotte da parte della società Inter o atti (...) posti in essere dai vertici della stessa" con il fine di alterare i bilanci.