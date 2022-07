Tour de France, oggi 13esima tappa: Le Bourg D’Oisans-Saint Etienne

La tredicesima tappa parte da Le Bourg d’Oisans e dopo quasi 193 km arriva a Saint Etienne. Questa città è già stata toccata del Tour altre 26 volte, in questa edizione ci si arriva dopo le fatiche sulle Alpi che hanno stravolto la classifica generale. Il percorso, sulla carta, potrebbe essere favorevole ai velocisti. Previsti tre GPM non impegnativi e altri saliscendi, anche nel finale, che potrebbero ingolosire qualche corridore per tentare una fuga da lontano. Attenzione al caldo che sarà un fattore decisivo (anche considerando il dispendio di energie dei giorni scorsi).

Le tappe precedenti

La tappa iniziale, la crono individuale a Copenhagen, è stata vinta dal belga Yves Lampaert, prima maglia gialla del Tour 2022. Quella successiva, sempre in Danimarca, ha visto il successo dell’olandese Jakobsen e in testa alla classifica è salito il fenomeno belga Wout Van Aert. Terza e ultima frazione in terra danese a Groenewegen, con Van Aert ancora in giallo. Al rientro in Francia, il leader della generale ha fatto un numero incredibile andando a vincere in solitaria a Calais. La quinta tappa, con la mitica foresta di Arenberg, è stata a tratti epica: tra pavè, cadute e polvere ha vinto Simon Clarke. Van Aert ha perso il primato al termine della sesta tappa, vinta da Tadej Pogacar, nuovo padrone della classifica. Il campione sloveno si è ripetuto anche il giorno dopo, imponendosi nell’arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e rinforzando il suo vantaggio sugli inseguitori. Nell'ottava tappa ha trionfato Van Aert mentre Pogacar ha conservato la maglia gialla, mantenendola sia nella nona tappa, vinta da Bob Jungels, sia nella decima tappa, dove ha trionfato Magnus Cort Nielsen. Nell'undicesima tappa primo per distacco Jonas Vingegaard, che è riuscito a soffiare la testa della classifica al ciclista sloveno. La dodicesima tappa, con l’arrivo all’Alpe d’Huez, ha visto il trionfo di Thomas Pidcock mentre la maglia gialla è ancora di Vingegaard.