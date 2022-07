3/10 ©Getty

Una copertura speciale quella che Sky mette in campo dal 6 al 31 luglio per seguire le partite dell’Europeo femminile (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre, inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda

Calcio femminile: nasce la nazionale italiana curvy