Rho, calcio femminile: nasce la nazionale italiana curvy

Sono 11 donne accomunate dalle forme generose, ma soprattutto dal desiderio di mettersi in gioco per lanciare un importante messaggio a favore dell'accettazione di sé. Come riporta La Repubblica, sono le componenti della neonata Nazionale Italiana Curvy Calcio, fondata da Francesca Angelo di Corsico, nella provincia di Milano, e dall'allenatore Moreno Buccianti.

Il progetto

Il primo allenamento si è tenuto proprio in questi giorni a Rho e il calendario dei prossimi impegni del team è attualmente in fase di elaborazione: il progetto è un work in progress, ma con un obiettivo già ben definito. "Vogliamo sfatare lo stereotipo secondo cui le donne curvy non amano fare attività fisica e non si curano di se stesse - dichiara Francesca Angelo - Con la nostra grinta dimostreremo che invece siamo sempre pronte a migliorarci. Curvy sì, ma in salute". Nessun timore che utilizzare l'aggettivo "curvy" possa apparire discriminatorio: "Sappiamo benissimo che appiccicare un'etichetta alle persone è profondamente sbagliato, ma la nostra Nazionale è nata per dare un messaggio diametralmente opposto - sottolineano Angelo e Buccianti, che ha già dato vita alla Selecao Internazionale Sacerdoti Calcio e alla Nazionale Italiana Suore Calcio.- Una fisicità 'generosa' non è necessariamente legata agli stili di vita sbagliati a cui viene spesso associata nell'immaginario collettivo, come il consumo smodato di junk food. Anche le donne curvy amano lo sport e le abitudini sane".