Calcio femminile, 3 autogol in 35 minuti: record negativo per Moore

Tre autogol nei primi 35 minuti di gioco (5', 6' e 35' del primo tempo), realizzati sfoggiando buona parte del proprio repertorio calcistico, di destro, di sinistro e di testa. Quella tra Usa e Nuova Zelanda per la SheBelievs Cup, competizione per nazionali femminili che si svolge ogni anno negli States, è stata una partita da dimenticare in fretta per Meikayla Moore, maglia numero 5 e difensore centrale della selezione Kiwi, e del Liverpool a livello di club, le cui 'prodezze' sono già diventate virali sulla rete (GUARDA IL VIDEO).