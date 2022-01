Serie A, oggi 6 partite. In corso Cagliari-Fiorentina: 0-0. DIRETTA

La 23esima giornata di campionato si chiude alle 20.45 a San Siro con il big match Milan-Juventus. Prima, lo scontro fra i sardi e i viola (in diretta ora su Sky) e tre appuntamenti alle 15: Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo. Alle 18 Empoli-Roma

La 23esima giornata di Serie A prosegue e si chiude oggi con sei partite. Ora è in corso Cagliari-Fiorentina: il match è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Poi alle 15 tre sfide: Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo. Alle 18 tocca a Empoli-Roma, alle 20.45 nel posticipo serale luci accese a San Siro per Milan-Juventus. Il turno era iniziato venerdì sera con Verona-Bologna 2-1 ed è proseguito poi sabato con Genoa-Udinese 0-0, Inter-Venezia 2-1 e Lazio-Atalanta 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).