Serie A, Verona-Bologna 2-1: decisivo Kalinic nel finale. HIGHLIGHTS

La cronaca del match

Buona partenza del Verona, che si rende subito pericoloso con Simeone, che di testa manda fuori di poco. È tuttavia il Bologna a passare in vantaggio al 14' con Orsolini, bravo a sfruttare un errore di Gunter e a insaccare col sinistro. I padroni di casa si gettano in avanti alla ricerca del pareggio, che trovano al 38' grazie al colpo di tacco in volo di Caprari. A inizio ripresa, due grandi occasioni per il Cholito che davanti a Skorupski si fa ipnotizzare entrambe le volte. Al 64' vicino al gol anche Lasagna, con la palla che sfiora il palo. Il Verona non molla e passa in vantaggio a cinque minuti dal termine con Kalinic, che insacca di testa su azione di contropiede. Gli assalti finali del Bologna non portano al pareggio: finisce 2-1 per i veneti.