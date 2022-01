Calcio, cinque positivi nel Venezia: la partita con l'Inter si gioca

"In linea con il mandato della Lega, abbiamo presentato una lista di 25 giocatori per la partita entro la scadenza di mezzogiorno di oggi. Dei 25 giocatori in questa lista, cinque risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano", ha detto il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, in merito alla situazione Covid nella squadra lagunare. Si tratta in sostanza del via libera alla disputa della partita di domani contro l'Inter. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)