Samp, ufficiale il ritorno di Giampaolo: felice di essere qui

"Sono felice di essere tornato". Marco Giampaolo ha salutato così i giornalisti presenti al Mugnaini di Bogliasco poco prima di entrare in campo per dirigere l'allenamento odierno da tecnico della Sampdoria. L'ex allenatore di Milan e Torino guidò i blucerchiati dal 2016 al 2019. E' pronto per questa nuova avventura che lo vedrà legato ai colori blucerchiati sino a giugno con opzione per altri due anni.