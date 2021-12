8/10 ©Ansa

Dopo le vittorie in Brasile, Qatar e Arabia Saudita, Hamilton vuole il poker. O anche solo un punto più del suo avversario. Grande attesa quindi per le qualifiche di un Gp che potrebbe sancire la storica conquista dell'ottavo mondiale di Formula 1 per Hamilton, oppure l’inizio di una nuova era, con la prima vittoria di Verstappen (in foto)