Re Artù, sito storico in Cornovaglia ha 4mila anni in più del previsto

Il sito di Re Artù in Cornovaglia potrebbe essere di età preistorica: cinque volte più antico di quanto si pensasse. Una ripresa aerea di un tumulo rettangolare che si trova nella brughiera mostra un rettangolo interno di pietre erette di granito e una trincea archeologica in un angolo. Il dipartimento governativo Historic England ha dichiarato che i risultati dello scavo a King Arthur’s Hall, sulla Bodmin Moor, sono i primi a confermare questa ipotesi e a confutare la precedente classificazione come monumento risalente al periodo medievale. Ciò vorrebbe dire che il sito ha 4mila anni in più del previsto.