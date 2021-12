F1 Abu Dhabi: chi vincerà? Lo anticipa il videogame ufficiale

La gara finale di Abu Dhabi sarà trasmessa in diretta domenica 12 dicembre su Sky Sport F1. L'olandese della Red Bull, favorito secondo le previsioni del videogioco del Campionato Mondiale di Formula Uno 2021, sfiderà il sette volte campione del mondo della Mercedes sul circuito di Yas Marina. I due partono a pari punti (369,5) Condividi

Max Verstappen è campione del mondo di Formula Uno: l’olandese della Red Bull ha battuto Lewis Hamilton. Almeno, nel videogioco ufficiale del Campionato Mondiale F1 2021. La vera sfida sarà domenica 12 dicembre, sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. I due campioni arrivano alla sfida finale a pari punti (369,5), con Verstappen in testa alla graduatoria per numero di vittorie: nove, una in più rispetto al rivale inglese della Mercedes, già sette volte numero uno mondiale. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 alle 14 di domenica.

La simulazione nel videogioco ufficiale e le previsioni leggi anche Lewis Hamilton: tutte le foto del pilota F1 della Mercedes Dopo le libere di oggi e di domani, venerdì e sabato 10 e 11 dicembre, nell’ultima sfida tra i due campioni si vedrà se le previsioni del videogioco F1 2021, prodotto da Codemasters ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), si riveleranno corrette. Hamilton ha raggiunto Verstappen al primo posto in classifica dopo la vittoria a Jeddah, Arabia Saudita, dove l’olandese ha invece chiuso secondo. Per salire sul podio, uno dei due dovrà arrivare davanti all’altro. C’è la possibilità che questo non succeda: il mondiale si chiuderebbe quindi a punti pari e il titolo andrebbe così a Verstappen, forte della sua vittoria in più su Hamilton. Se nessuno dei due contendenti chiudesse primo in circuito, il primo posto andrebbe invece a chi arriverà davanti all’altro dentro la top ten dei primi dieci piloti in gara.