Crotone-Napoli 0-4: video e highlights della partita di Serie A

Altro poker del Napoli in campionato, dopo quello rifilato alla Roma lo scorso turno. I partenopei vincono per 4-0 contro il Crotone dopo aver dominato la partita. Ad aprire le marcature con un gran tiro è Insigne. Il secondo tempo, in superiorita' numerica, è una cavalcata senza ostacoli: Lozano, Demme e nel recupero Petagna fanno il risultato tondo e la classifica ancora più brillante. A 20 punti Gattuso affianca la Juve e si porta a ridosso dell'Inter ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - PARMA-BENEVENTO 0-0 - ROMA-SASSUOLO 0-0 - VERONA CAGLIARI 1-1 ).

Primo tempo, Insigne porta in vantaggio il Napoli

La partita inizia in maniera equilibrata, con il Crotone che prova a essere pericoloso senza però riuscire a creare veri pericoli alla porta del Napoli. La partita si spacca al 31mo, con Zielinski che fornisce un assist ad Insigne che con un destro a giro porta in vantaggio gli azzurri. Il match diventa in discesa i per i partenopei che riescono a controllare la partite e contenere la reazione dei calabresi.