Serie A, Inter-Bologna 1-0: sblocca Lukaku. DIRETTA

Nella decima giornata di Serie A, l'Inter cerca punti per avvicinarsi al Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri - che arrivano dalla vittoria in Champions League per 3-2 contro il Borussia Mönchengladbach (VIDEO) - affrontano a San Siro il Bologna, reduce dall'1-0 sul Crotone (VIDEO). Sblocca il match Lukaku al 16' (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - JUVENTUS-TORINO 2-1 - SPEZIA-LAZIO 1-2).

Inter-Bologna 1-0 (in corso) vedi anche Juventus-Torino 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A Gol: 16' Lukaku (I) INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. All. Mihajlovic