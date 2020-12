I nerazzurri in Germania cercano la vittoria per portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale. Fischio d'inizio alle 21, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). In campo anche l'Atalanta contro i danesi del Midtjylland. Il match inizia alle 21 ed è in onda su Sky Sport Arena (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

L’Inter in Germania affronta il Borussia Moenchengladbach e spera nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ai nerazzurri, nella gara valida per la quinta giornata del girone B, serve una vittoria. La gara è in onda dalle 21 in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). In campo anche l’Atalanta che - dopo l’incredibile vittoria ad Anfield contro il Liverpool - sfida i danesi del Midtjylland al Gewiss Stadium nella 5^ giornata del Gruppo D: fischio d’inizio alle 21, il match è in onda su Sky Sport Arena (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet).