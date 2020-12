Serie A, Verona-Cagliari 1-1: risultato e tabellino della 10a giornata

Veneti in vantaggio con Zaccagni, Marin pareggia per i sardi. Poi Pavoletti sfiora il gol partita con un colpo di testa deviato sulla traversa da Silvestri

Un tempo a testa e alla fine un risultato di pareggio che rispecchia l’andamento di un match equilibrato. Tra Hellas Verona e Cagliari, anticipo della domenica della 10° giornata di Serie A, finisce 1-1. I veneti tirano di più (14 a 11), i sardi tengono più il pallone (52% a 48%), ma alla fine la posta in palio viene divisa tra la squadra di Juric e quella di Di Francesco, che confermano il buono stato di forma in questa fase del campionato. ( GUARDA TUTTI GLI HIGLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A )

Primo tempo, meglio l'Hellas

A partire meglio è il Verona, che esulta per un gol annullato già al 9’. Di Carmine colpisce la traversa, Faroni il palo sulla ribattuta, ancora Di Carmine ribadisce in rete, ma è in fuorigioco al momento della conclusione del compagno, il Var lo ravvisa correttamente e Manganiello annulla. Poco male, perché il vantaggio non si fa attendere e arriva al 21’ con Zaccagni, abile a seguire l’azione e appoggiare in rete su cross dalla destra di Faraoni. Il gol subito risveglia il Cagliari, che cerca il pareggio già nel primo tempo, andandoci vicino con Pavoletti (rovesciata ribattuta dal solito Faraoni).

Nella ripresa il pareggio, poi i sardi sfiorano la vittoria

Il gol dei sardi arriva in avvio di ripresa col primo centro in Serie A di Razvan Marin. Il centrocampista romeno riceve una sponda sulla trequarti di Pavoletti e si lancia in un corridoio lasciato libero dalla difesa veronese, infilando Silvestri con un sinistro rasoterra a incrociare sul palo lungo. Ai sardi il pareggio non basta e Pavoletti, ancora lui, sfiora il gol vittoria con un colpo di testa su cross di Faragò che viene deviato da Silvestri e sbatte sulla traversa. L’Hellas manca il 2-1 nel finale con Ceccherini, che colpisce male e manda alto su azione d’angolo.