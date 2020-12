Parma-Benevento 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Finisce a reti inviolate il match della decima giornata di Serie A tra emiliani e campani. La classifica vede le due squadre separate da un punto: 10 per i padroni di casa, 11 per gli ospiti

Partita avara di emozioni tra Parma e Benevento. Nella decima giornata di Serie A, emiliani e campani non vanno oltre lo 0-0 allo stadio Tardini. La classifica vede le due squadre separate da un punto: 10 per i padroni di casa, 11 per gli ospiti (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - ROMA-SASSUOLO 0-0). Gli highlights del match sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.