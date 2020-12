Serie A, Roma-Sassuolo 0-0. LA DIRETTA

Scontro all'Olimpico tra la Roma di Fonseca e il Sassuolo di De Zerbi. Entrambe le squadre sono reduci da un ko in campionato: i giallorossi 4-0 a Napoli, i neroverdi 3-0 in casa con l'Inter. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). In corso Parma-Benevento. Udinese-Atalanta verso il rinvio, secondo quanto riporta Sky Sport. Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.