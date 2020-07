11/15 ©Getty

Anche quando vede la maglia del Real Madrid, rivale storico del Barcellona, Messi si esalta. La "Pulce" è andata in gol 26 volte nelle 41 partite contro i madrileni, realizzando ai Blancos anche due triplette. Nella foto Messi esulta per uno dei tre gol realizzati al Bernabeu contro il Real nel corso del match di campionato del 23 marzo 2014 finito 4 a 3 per il Barcellona