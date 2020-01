Serie A: risultati, gol e highlights della 20esima giornata. VIDEO

Nella 20esima giornata di Serie A, la Juventus (51 punti) allunga sull'Inter (47) grazie alla vittoria per 2-1 contro il Parma (doppietta di Ronaldo). I nerazzurri vengono invece fermati a Lecce dal gol di Mancosu (1-1), e scivolano a -4 dalla vetta. La Lazio, all'undicesima vittoria consecutiva e con una partita in meno, supera 5-1 la Sampdoria e si porta a due lunghezze dalla squadra di Conte. La Roma batte fuori casa il Genoa (1-3) e sale a 38 punti. L'Atalanta, impegnata nel posticipo del 20 gennaio contro la Spal, può raggiungere con una vittoria i giallorossi al quarto posto. Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, torna a fare punti il Cagliari (pareggio esterno per 2-2 col Brescia, con espulsione per proteste di Balotelli). Sardi al sesto posto a quota 30. Il Milan, con Rebic, sorpassa all'ultimo secondo l'Udinese (3-2 a San Siro) e va a 28 punti. Prosegue la crisi del Napoli che cede in casa alla Fiorentina (0-2): per i partenopei (24 punti) è la terza sconfitta consecutiva. Il Sassuolo piega 2-1 il Torino, mentre finisce 1-1 tra Bologna e Verona (LA CLASSIFICA MARCATORI).

Le partite del 19 gennaio

Gol: 3' e 58' Ronaldo (J), 55' Cornelius (P)

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21' Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (59' Higuain); Dybala (80' Douglas Costa), Ronaldo. All. Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (66' Sprocati), Hernani; Kulusevski (88' Siligardi), Inglese (44' Cornelius), Kurtic. All. D'Aversa

Gol: 6' Ünder (R), 44' aut. Biraschi (G), 45' Pandev (G), 74' Dzeko (R)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ghiglione, Cassata (70' Favilli), Schöne, Sturaro (90'+2 Radovanovic), Barreca; Pandev, Sanabria (86' Agudelo). All. Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (84' Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout (73' Cristante); Ünder (88' Bruno Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Gol: 21' e 67' Joao Pedro (C), 27' e 49' Torregrossa (B)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj 46' (Dessena); Spalek (46' Bjarnason); Donnarumma (74' Balotelli), Torregrossa. All. Corini

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (89' Cerri), Cigarini (73' Oliva), Rog (53' Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Gol: 71' Bastoni (I), 77' Mancosu (L)

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli (76' Falco), Rossettini, Lucioni, Dell'Orco, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu (83' Meccariello); Lapadula (62' Majer), Babacar. All. Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin (68' Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic (83' Borja Valero), Sensi (82' Sanchez), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Gol: 20' Bani (B), 82' Borini (V)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten (69' Poli), Dominguez (69' Paz); Orsolini, Soriano, Sansone (63' Barrow); Santander. All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (26' Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (62' Borini), Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine (91' Pazzini). All. Juric

Gol: 6' Stryger Larsen (U), 48', 93' Rebic (M), 71' Theo Hernandez (M), 85' Lasagna (U)

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (77' Krunic), Bennacer, Kessié, Bonaventura (46' Rebic); Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck (78' Nestorovski); Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka (92' De Maio), Lasagna. All. Gotti

Le partite del 18 gennaio

Gol: 26' Chiesa (F), 74' Vlahovic (F)

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan (56' Demme), Fabiàn Ruiz, Zielinski (64' Lozano); Callejon (75' Llorente), Milik, Insigne. All: Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87' Ceccherini); Chiesa (78' Sottil), Cutrone (66' Vlahovic). All: Iachini

Gol: 20' aut. Locatelli (S), 61' Boga (S), 73' Berardi (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (91' Muldur), Traorè (69' Djuricic), Boga; Caputo (88' Magnanelli). All: De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (75' Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79' Meitè), Ola Aina; Verdi (53' Laxalt), Berenguer; Belotti. All: Mazzarri

Gol: 7' Caicedo (L), 17' su rig, 20', 65' su rig. Immobile (L), 54' Bastos (L), 70' Linetty (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (66' Varro), Radu (49' Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Albero, Jony; Caicedo (58' Adekanye), Immobile. All: Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru (63' Augello); Jankto (46' Ekdal), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini (71' Bonazzoli), Caprari. All: Ranieri