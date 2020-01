Nella 20esima giornata di Serie A, il Brescia pareggia in casa 2-2 con il Cagliari. Doppiette di Torregrossa e Joao Pedro, espulso per proteste Balotelli. Rondinelle in zona retrocessione a 15 punti, mentre i rossoblù - reduci da quattro sconfitte consecutive - salgono a 30 punti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Botta e risposta Joao Pedro-Torregrossa

Nella squadra di casa, Balotelli parte dalla panchina; in attacco Donnarumma e Torregrossa, con Spalek a supporto. Per gli ospiti, Nainggolan e Joao Pedro assistono Simeone. Proprio la punta dei sardi si fa subito pericolosa al 3', ma Joronen è attento e respinge da distanza ravvicinata. Rispondono le Rondinelle: al 7' Olsen para il mancino di Torregrossa, poi Ndoj spreca mandando sopra la traversa. Poi botta e risposta: cross di Cigarini, incornata di Joao Pedro per il vantaggio (21'); Torregrossa, sempre di testa, ristabilisce la parità (27'). Poi Rog, davanti a Joronen, si fa murare la conclusione (35'). Il primo tempo termina 1-1.

Finisce in parità, Balotelli espulso

Di rientro dagli spogliatoi, le Rondinelle si portano subito sul 2-1. Il protagonista è ancora Torregrossa, che lascia partire una splendida conclusione da fuori area che si insacca sotto la traversa (49'). Il Cagliari prova a reagire con Nainggolan, ma l'occasione per pareggiare arriva al 66' dal dischetto. Fallo di Tonali su Simeone, Joao Pedro segna la doppietta e fa 2-2. Passa un minuto e l'attaccante brasiliano ha la chance per la tripletta: controlla in area e calcia di sinistro da ottima posizione, si oppone Joronen. All'82' Balotelli interviene in gioco pericoloso, e viene ammonito. SuperMario protesta in modo plateale nei confronti dell'arbitro e viene espulso. Il risultato non cambia più: al Rigamonti è 2-2.

Il tabellino di Brescia-Cagliari 2-2

Gol: 21' e 67' Joao Pedro (C), 27' e 49' Torregrossa (B)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj 46' (Dessena); Spalek (46' Bjarnason); Donnarumma (74' Balotelli), Torregrossa. All. Corini

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (89' Cerri), Cigarini (73' Oliva), Rog (53' Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Ammoniti: Ndoj (B), Torregrossa (B), Pisacane (C), Tonali (B), Nandez (C), Ionita (C), Pellegrini (C)

Espulso: Balotelli (B) all'82'