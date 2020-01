Impresa della Spal che vince in rimonta sul campo dell'Atalanta. Un colpo di tacco di Ilicic porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo. Gli estensi si scatenano nella ripresa: prima il pareggio di Petagna con il più classico dei gol dell'ex, poi il gol della vittoria messo a segno da Valoti. Con i tre punti di oggi, gli uomini allenati da Leonardo Semplici ritrovano il successo dopo due sconfitte consecutive (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Ilicic la sblocca di tacco

Le due squadre si affrontano a viso aperto sin dalle prime battute di gioco. A passare in vantaggio è l'Atalanta dopo 16 minuti. Bella iniziativa di Duvan Zapata sulla fascia sinistra: il colombiano lascia sul posto un avversario e mette al centro dove trova l'accorrente Ilicic che supera Berisha con uno splendido colpo di tacco. Si tratta del decimo gol in campionato per lo sloveno. Dopo il vantaggio, i bergamaschi di Gasperini continuano ad insistere alla ricerca del raddoppio. Lo sfiora Zapata al 32' con un destro terrificante che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Passato lo spavento, la Spal si fa vedere due volte dalle parti di Sportiello, oggi titolare tra i pali dell'Atalanta al posto di Gollini. La doppia occasione porta la firma di Petagna: prima una rovesciata che finisce di poco a lato, poi un gran colpo di testa che va a stamparsi sul palo.

Rimonta Spal nella ripresa

Il secondo tempo inizia con l'ingresso in campo di Djimsiti al posto di Freuler. La Spal è viva e si vede: la compagine allenata da Leonardo Semplici guadagna metri con il passare del tempo e in sei minuti ribalta il risultato. AL 54' arriva il gol del pareggio: Reca scappa sulla sinistra ed offre a Petagna un pallone che deve solo essere spinto in rete. Al 60' ci pensa Valoti a completare la rimonta degli estensi: un destro dal limite dell'area che non lascia scampo a Sportiello. Con Gomez uscito in precedenza per Malinovskyi, Gasperini butta nella mischia Muriel al posto di Caldare per aumentare il peso offensivo della Dea. Nell'ultimo quarto d'ora di gara è un monologo atalantino: la conclusione di Pasalic viene murata da Missiroli, il colpo di testa di Zapata finisce a lato e il diagonale di De Roon termina alla destra di Berisha. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro fischia la fine della partita e sancisce la vittoria della Spal.

Il tabellino di Atalanta-Spal 1-2

Reti: 16' Ilicic (A), 54' Petagna (S), 60' Valoti (S)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (66' Muriel), Palomino; De Roon, Freuler (46' Djimsiti), Pasalic, Gosens; Gomez (59' Malinovskyi); Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti (78' Valdifiori), Missiroli, Dabo, Reca; Di Francesco (72' Floccari), Petagna. All. Semplici

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Valoti (S), Vicari (S), De Roon (A), Di Francesco (S), Palomino (A)