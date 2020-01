Nel terzo anticipo della 20a giornata di Serie A, il Napoli cade in casa contro la Fiorentina. I viola espugnano il San Paolo grazie alle reti di Chiesa nel primo tempo e di Vlahovic nella ripresa. Continua la crisi degli azzurri, arrivati alla terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro Inter e Lazio. La formazione allenata da Iachini, invece, bissa il successo di domenica scorsa contro la Spal e centra il terzo risultato utile di fila (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Chiesa sblocca il risultato

La prima occasione della partita capita ai viola: Lirola premia un inserimento di Castrovilli che a due passi da Ospina non trova lo specchio della porta. Il Napoli risponde immediatamente: palla geniale di Callejon per Milik che si esibisce in una bella acrobazia, Dragowski riesce a deviare. Al 26' il gol che sblocca la partita. Castrovilli apre, Benassi mette al centro: arriva Chiesa che di punta batte Ospina portando avanti la Fiorentina. La reazione del Napoli porta la firma di Zielinski: percussione centrale e conclusione dalla distanza che finisce di poco a lato. Callejon, al 36', sfiora il raddoppio: il colpo di testa dello spagnoli esce di un soffio. A tre minuti dall'intervallo conclusione di Benassi che chiama Ospina agli straordinari.

Vlahovic chiude la partita

Ripresa all'insegna delle emozioni: al 52', Insigne colpisce il palo con una rasoiata da fuori area. Al 55', Fiorentina ad un passo dal raddoppio: Castrovilli scodella per Chiesa che colpisce di prima intenzione, trovando una grande risposta da parte di Ospina. Gattuso prova a cambiare volto al Napoli, inserendo il nuovo acquisto Demme per Allan e Lozano per Zielinski. Anche Iachini mischia le carte, togliendo Cutrone per mandare in campo Vlahovic. Una mossa che si rivela vincente: al 74', il giovane attaccante serbo tira fuori dal cilindro un sinistro a giro potente e preciso che si infila sul palo lontano alla destra di Ospina. Sotto di due reti, Gattuso si gioca anche la carta Llorente per provare a riaprire la gara, ma nonostante l'ingresso in campo dell'ariete spagnolo, il Napoli non riesce ad impensierire la retroguardia dei viola, ancora imbattuti da quando Iachini ha preso il posto di Montella in panchina.

Il tabellino di Napoli-Fiorentina 0-2

Reti: 26' Chiesa (F), 74' Vlahovic (F)

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan (56' Demme), Fabiàn Ruiz, Zielinski (64' Lozano); Callejon (75' Llorente), Milik, Insigne. All: Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87' Ceccherini); Chiesa (78' Sottil), Cutrone (66' Vlahovic). All: Iachini

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: 61' Hysaj (N), 66' Demme (N), 84' Dalbert (F)