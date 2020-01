Nella 20esima giornata di Serie A, il Bologna pareggia 1-1 in casa contro il Verona. Nel primo tempo gol di Bani (20'), che poi viene espulso per doppia ammonizione (67'). I veneti ne approfittano e agguantano il pareggio con Borini, che va vicino alla doppietta a pochi secondi dal termine. Felsinei a 24 punti, Verona a quota 26 con una gara in meno (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Bani porta avanti i suoi

La squadra di casa si presenta con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto di Santander; Palacio in panchina. Tra gli ospiti, a Pessina e Zaccagni il compito di assistere Di Carmine. Buon avvio dei felsinei che tentano di sfondare il muro veneto, che fa buona guardia fino al 20', quando Bani - sugli sviluppi di un calcio d'angolo - devia sotto misura in maniera vincente. Poi un'occasione per parte. Rrahmani di testa impegna Skorupski (36'); tre minuti dopo grande azione di Sansone che scappa via con una serie di dribbling e conclude, la palla deviata da Gunter finisce sul palo. Il primo tempo termina 1-0.

Borini-gol, salva Skorupski

Di rientro dagli spogliatoi, protagonista il Var. L'arbitro espelle Dawidowicz e assegna il rigore al Bologna, poi rivede l'azione e ravvisa un tocco di petto fuori area: tutto annullato (49'). Il Verona si porta in avanti alla ricerca del pareggio: Di Carmine prova a pungere, l'autore del gol Bani interviene su Zaccagni e riceve la seconda ammonizione. Il Bologna è ora in dieci uomini, e ha bisogno di un super Skorupski che salva tutto su Lazovic e Di Carmine. All'81' gli ospiti trovano il pareggio con il gol all'esordio di Borini, che sfrutta al meglio il cross di Lazovic. Il match si conclude con il dominio della squadra di Juric: Di Carmine (91') e Borini (94') vanno a un passo dal raddoppio, ma il risultato non cambia più. Allo stadio Dall'Ara è 1-1.

Il tabellino di Bologna-Verona 1-1

Gol: 20' Bani (B), 82' Borini (V)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten (69' Poli), Dominguez (69' Paz); Orsolini, Soriano, Sansone (63' Barrow); Santander. All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (26' Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (62' Borini), Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine (91' Pazzini). All. Juric

Ammoniti: Amrabat (V), Zaccagni (V), Sansone (B), Schouten (B), Mbaye (B), Poli (B)

Espulso: Bani (B) al 67'