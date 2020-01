Una straripante Lazio travolge in casa la Sampdoria per 5-1 e conquista 11 successi consecutivi, diventando la quinta squadra nella storia della Serie A a collezionare una striscia di più di 10 vittorie di fila. I biancocelesti si portano così a 45 punti in classifica, a meno tre dalla vetta. I blucerchiati interrompono invece la striscia positiva di risultati delle ultime giornate e restano a 19 punti, poco sopra la zona retrocessione. La partita si decide già nel primo tempo. Dopo che il match viene sbloccato da Caicedo, arriva la doppietta del solito Immobile, che trasforma anche un calcio di rigore. Nella ripresa, apre le danze Bastos e dal dischetto segna ancora Immobile: l’attaccante sale così a 23 reti in campionato. Il gol della bandiera degli uomini di Ranieri è firmato Linetty.

Travolgente primo tempo dei padroni di casa

Inzaghi schiera un 3-5-2, davanti giocano Caicedo e Immobile. Ranieri risponde con un 4-4-2: Caprari sostituisce Quagliarella, che in mattinata ha accusato un fastidio al flessore della gamba sinistra. I padroni di casa partono subito forte: al 4’ Immobile difende il pallone al limite dell'area e, spalle alla porta, appoggia all'indietro per l'arrivo di Luis Alberto. Lo spagnolo calcia di prima intenzione, sfiorando il palo alla destra di Audero. Passano tre minuti e arriva la rete del vantaggio: Immobile calcia da posizione defilata, Audero respinge verso l'interno dell'area, dove Colley esita e aspetta troppo prima di calciare via il pallone. Ne approfitta Caicedo, che arriva in corsa e segna. Al 14’ arriva il 2-0. Immobile trasforma un calcio di rigore, provocato da un fallo di mano di Murru. L’attaccante dei biancocelesti calcia rasoterra con precisione e potenza, spiazzando il portiere ospite. Al 20’, il raddoppio del goleador della Lazio. Lancio lungo di Acerbi, con l’attaccante che salta Audero e deposita in porta il pallone. Dopo un controllo del Var, l'arbitro Chiffi convalida il gol. Al 36’ prima occasione per la Sampdoria: conclusione dal limite dell'area di Caprari da posizione centrale, il tiro viene deviato da Lazzari e impegna Strakosha, che respinge in corner.

Tripletta di Immobile

Nella ripresa, i padroni di casa continuano a giocare su ritmi alti. Al 54’, Lucas Leiva arriva per primo sul pallone in area e serve Bastos sulla destra. L'esterno è completamente solo, ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare all’incrocio. Al 65’ tripletta di Immobile, che segna un altro calcio di rigore, dopo un fallo di mano di Colley: questa volta calcia a sinistra e spiazza nuovamente il portiere. Al 70’ la Sampdoria trova il gol della bandiera. Sulla ribattuta di un tiro di Gabbiadini, Linetty dal limite dell’area infila il pallone all’angolino. Gli ospiti al 74’ restano in dieci, per l’espulsione di Chablot dopo un brutto fallo da dietro su Adekanye lanciato a rete. Passano cinque minuti e Immobile va vicinissimo al poker personale.

Il tabellino di Lazio-Sampdoria 5-1

Reti: 7’ Caicedo (L), 17' su rig, 20', 65' su rig. Immobile (L), 54' Bastos (L), 70' Linetty (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (66’ Varro), Radu (49’ Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Albero, Jony; Caicedo (58’ Adekanye), Immobile. All: Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, Chabot, Colley, Murru (63’ Augello); Jankto (46’ Ekdal), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini (71’ Bonazzoli), Caprari. All: Ranieri

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: Vieira (S), Colley (S)

Espulso: Chabot