Finisce 2 a 1 la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Torino, valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di De Zerbi ritrovano, in rimonta, una vittoria che mancava da metà dicembre. Decisive le reti di Boga e Berardi nel secondo tempo, grazie alle quali i neroverdi ribaltano l’autogol di Locatelli (IL RACCONTO DEL MATCH).

Nel primo tempo il vantaggio del Torino

Reduce da tre sconfitte di fila in campionato, il Sassuolo di De Zerbi punta su Traorè, preferito a Djiuricic, e ritrova Berardi (la squalifica di due giornate è stata ridotta a una). Il Torino di Mazzarri, invece, per rincorrere la terza vittoria consecutiva si affida a Belotti, con Verdi e Berenguer a supporto. Partono forte i padroni di casa, con un paio di buone occasioni per Boga. Ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti. Al 20’ i granata passano in vantaggio grazie all’autogol di Locatelli: conclusione di Rincon da fuori sugli sviluppi di un calcio d’angolo, intervento del centrocampista neroverde che mette la palla nella sua porta. Dopo un po’ di indecisione, la Lega dà l’autorete. Seguono occasioni da entrambe le parti. Al 31’ gol del 2 a 0 annullato al Torino: corner di Verdi, Izzo la infila di testa ma la palla era già uscita. Il primo tempo si chiude sull’1 a 0 per gli uomini di Mazzarri.

Nel secondo tempo la ribalta il Sassuolo

Il secondo tempo inizia senza cambi. Il primo arriva al 53’: nel Torino fuori Verdi, dentro Laxalt. Passano pochi minuti e il Sassuolo trova il gol del pareggio al 60’ con una grande giocata di Boga: tunnel a Rincon e destro a giro che non lascia scampo a Sirigu. Tredici minuti più tardi, i padroni di casa ribaltano il risultato: assist di Boga e gol del 2 a 1 firmato Berardi. Mazzarri manda in campo forze fresche: Millico per Djidji e Meitè per Rincon. Proprio Millico, a 8 minuti dalla fine della partita, si rende protagonista con una bella conclusione dal limite che scheggia l’incrocio dei pali. De Zerbi si copre: fuori Caputo e Berardi, dentro Magnanelli e Muldur. L’arbitro concede 4 minuti di recupero. Il Torino sfiora il pareggio con Laxalt, ma il pallone esce di poco. Al Mapei Stadium finisce 2 a 1 per il Sassuolo.

Il tabellino di Sassuolo Torino

Reti: 20' aut. Locatelli (S), 61' Boga (S), 73' Berardi (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (91' Muldur), Traorè (69' Djuricic), Boga; Caputo (88' Magnanelli). All: De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (75' Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79' Meitè), Ola Aina; Verdi (53' Laxalt), Berenguer; Belotti. All: Mazzarri

Arbitro: Davide Massa

Ammoniti: Kyriakopoulos (S), Djidji (T), Verdi (T), Rincon (T), Toljan (S), Ola Aina (T)