Nella nona giornata di Serie A, Dzeko e Zaniolo regalano la vittoria alla Roma contro il Milan: la sfida all'Olimpico termina 2-1 (FOTO). Sfruttando i pareggi di Inter, Napoli e Juventus, i giallorossi salgono a quota 16 punti (-1 dai partenopei quarti), mentre il Milan rimane fermo a 10 punti e sprofonda al dodicesimo posto (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Dzeko colpisce

In casa Roma, la partita contro la Sampdoria ha lasciato il segno. Fuori Kalinic e Cristante per infortunio, Kluivert squalificato: sulla linea mediana c'è quindi Mancini a fianco di Veretout. Pioli non cambia invece la formazione che ha pareggiato col Lecce: Piatek ancora in panchina. Il Milan tiene un buon ritmo nei primi 15 minuti della gara: prima ci provano Calhanoglu e Leao, poi va a segno Paquetá, ma il gol viene giustamente annullato per fuorigioco. La Roma punge due volte con Pastore senza inquadrare lo specchio della porta. Al 37' Zaniolo cerca la botta dalla distanza: para Donnarumma. Un minuto dopo, arriva la rete giallorossa: l'angolo dalla destra viene prolungato da Mancini sul secondo palo, Dzeko colpisce di testa. La palla sbatte sulla traversa e poi si infila alle spalle del portiere rossonero. Si va al riposo sull'1-0.

Zaniolo in cattedra

Al rientro dagli spogliatoi ci provano Kolarov e Smalling, ma è il Milan a segnare. Al 55' Calabria crossa dalla destra, Theo Hernandez controlla e tira, la deviazione di Smalling beffa Pau Lopez. La Roma reagisce subito, e al 59' trova di nuovo il vantaggio con Zaniolo: il rigore in movimento spiazza Donnaruma. Pioli cerca di scuotere i suoi, e getta nella mischia Piatek. Le occasioni migliori sono però dei giallorossi: al 70' Mancini stacca da solo da corner, palla larga di un soffio; all'81' ancora Zaniolo impegna Donnarumma. Pochi minuti prima, Pastore si è visto annullare un gol per fuorigioco. Nel finale di partita, due lampi di Calhanoglu: all'88' col destro trova l'esterno della rete, mentre al 92' il tiro a giro finisce sul fondo. Non c'è più tempo: Roma-Milan termina 2-1.

Il tabellino

Gol: 38' Dzeko (R), 55' Theo Hernandez (M), 59' Zaniolo (R)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (77' Cetin) , Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (83' Santon), Pastore, Perotti (53' Antonucci); Dzeko All. Fonseca

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti (52' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá (63' Piatek), Biglia (72' Bennacer), Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli

Ammoniti: Mancini (R), Musacchio (M), Biglia (M), Calhanoglu (M), Antonucci (R), Cetin (R), Kolarov (R), Romagnoli (M)