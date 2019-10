Più cartellini e infortuni che calcio giocato. Si può riassumere così il match dell'ottava giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma, terminato 0-0. Per i blucerchiati, grande occasione con Bonazzoli nel finale del secondo tempo. Poco prima, era toccato a Pastore andare vicino al gol. Gli uomini di Fonseca salgono a 13 punti (dietro a Cagliari e Napoli), mentre la Samp rimane fanalino di coda a quota 4 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Zero occasioni, tanti infortuni

La Sampdoria si affida alla coppia d'attacco Gabbiadini-Quagliarella, con il nuovo arrivato Bertolacci titolare a centrocampo; centrali di difesa Murillo e Colley. Nella Roma, Dzeko è reduce da una frattura allo zigomo, e quindi parte dalla panchina: Kalinic viene schierato unica punta, supportato da Florenzi, Zaniolo e Kluivert. Dopo otto minuti, Cristante è costretto a uscire per un problema all'inguine: entra Pastore. I blucerchiati giocano compatti, e i giallorossi faticano a costruire trame di gioco. Al 21' Pastore dosa male il passaggio per Kalinic, Audero esce sicuro. A fare notizia, più che i tiri in porta, sono gli infortuni. Al 35’ Mancini impatta contro Bereszynski mentre tenta il tiro: ghiaccio spray per lui. Cinque minuti dopo si fa male anche Kalinic, che rientra zoppicando: il colpo al ginocchio non gli permette però di continuare, e viene sostituito da Dzeko non al massimo della forma. La sfortuna colpisce anche Quagliarella, costretto a una fasciatura dopo aver subìto un colpo al volto. Dopo 45 minuti, il match è ancora fermo sullo 0-0.

Finale acceso

Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo: poche chance per entrambe le squadre, anche se la Roma aumenta il ritmo e prova a pungere con Dzeko e Kolarov. La Samp si rende pericolosa al 60', con Quagliarella chiuso da Smalling, e poi ancora al 70', con Depaoli che calcia verso la porta ma trova l'opposizione del portiere Pau Lopez. All'83' la Roma ha la grande occasione per sbloccare la partita: il destro di Pastore finisce fuori di poco, complice anche una deviazione. Tre minuti dopo, Kluivert viene espulso per doppia ammonizione (e salterà Roma-Milan). All'89' la botta di Bonazzoli esalta Lopez, che respinge. È l'ultimo sussulto della partita: Sampdoria-Roma termina a reti inviolate.

Il tabellino di Sampdoria-Roma 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni (60' Depaoli), Vieira, Bertolacci (73' Ekdal), Jankto; Gabbiadini (65' Bonazzoli), Quagliarella. All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8' Pastore), Veretout; Florenzi (75' Perotti), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (47' Dzeko). All. Fonseca (squalificato, Campos in panchina)

Ammoniti: Vieira (S), Bertolacci (S), Mancini (R), Bereszynski (S), Perotti (R)

Espulso: Kluivert (R) all'86'