Pareggiano la Juventus e l'Inter, e così fa anche il Napoli. Nella nona giornata di Serie A, i partenopei non approfittano dei passi falsi dei bianconeri e nerazzurri: con la Spal è 1-1. Ancelotti sale a quota 17 (a -3 dall'Atalanta, che ha travolto l'Udinese 7 a 1), mentre la Spal conquista un punto importante in chiave salvezza (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Milik e Kurtic: parità in campo

In casa Spal, l'allenatore Semplici punta sulla coppia d'attacco Paloschi-Petagna, mentre il Napoli schiera Elmas al posto di Ruiz e Milik dal primo minuto. La decisione di Ancelotti viene subito premiata: al 10', il bomber polacco batte Berisha con un sinistro da fuori area. Eppure i partenopei non hanno nemmeno il tempo di gestire il vantaggio: al 16' Kurtic, servito da Strefezza, colpisce di prima intenzione e infila Ospina. In precedenza, Petagna aveva colpito la traversa direttamente da punizione. Il Napoli reagisce e Milik prova a pungere due volte di testa, ma Berisha è attento. Si vede anche Mertens, che conquista un calcio di rigore per tocco di mano di Vicari, ma l'arbitro cambia idea dopo l'intervento del Var. Sul finale di tempo, la Spal va vicina al vantaggio con Paloschi e Strefezza. Dopo 45', il punteggio è 1-1.

Il Napoli sbatte sul muro Spal

Al rientro dagli spogliatoi, c'è una doppia grande occasione per gli emiliani. Al 50' Ospina compie un autentico miracolo su Vicari, e rimane anche a terra dolorante dopo la parata; otto minuti più tardi Koulibaly devia il tiro insidioso di Kurtic. Il Napoli fatica, ma riesce comunque a rendersi pericoloso con il solito Milik, che lanciato in area lotta con Vicari: il pallone finisce a lato. Malcuit è costretto a uscire dal campo per infortunio al ginocchio. Al 75' c'è il lampo di Ruiz, che sfrutta un velo di Milik e calcia di piatto: palo pieno. Il Napoli insiste nel finale di partita, ma il risultato non cambia: è 1-1.

Il tabellino

Gol: 9' Milik (N), 16' Kurtic (S)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor (54' Cionek); Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Paloschi (60' Floccari), Petagna. All: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit (70' Callejon), Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Elmas (54' Ruiz), Allan, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens (72' Llorente). All: Ancelotti

Ammoniti: Strefezza, Tomovic