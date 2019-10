Dopo il pareggio della Juve a Lecce, anche l'Inter conquista solo un punto in casa contro un buon Parma, che non permette agli uomini di Conte di conquistare il primo posto in classifica. Tre gol solo nel primo tempo: la prima rete è di Candreva, in ottima forma, che sblocca il risultato con un destro potente deviato da due avversari. Nemmeno il tempo di gioire e arriva il pareggio gialloblu con Karamoh. Al 30esimo è il solito Jervinho a portare il Parma in vantaggio, con un assist di Karamoh. Nel secondo tempo arriva la reazione dei padroni di casa: al 51' Lukaku pareggia, anche se il gol viene convalidato dopo diversi minuti per una sospetta posizione irregolare di Candreva. Il Parma non si abbatte e continua a fare la propria buonissima partita, anche se non riesce più a creare grandi occasioni. L'ultima chance nel lunghissimo recupero - 7 minuti - è per Esposito, che per poco non fa esplodere San Siro con un tiro al volo terminato di pochissimo fuori dalla porta.

IL TABELLINO

Inter: Handanovic; Skriniar, Godin (21' st De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (39' st Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez (28' st Esposito), Lukaku. (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco). All.: Conte.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo (21' st Pezzella), Dermaku; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho (39' st Barilla'), Karamoh (26' st Sprocati). (34 Colombi, 53 Alastra, 15 Brugman). All.: D'Aversa.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Reti: nel pt 24' Candreva, 26' Karamoh, 30' Gervinho, nel st 6' Lukaku.

Angoli: 11-4 per l'Inter.

Recupero: 0' e 7'.

Ammoniti: Barella, Esposito, Darmian per gioco scorretto, Candreva, D'Aversa, Conte per proteste, Sepe per comportamento non regolamentare.