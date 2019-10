Finisce in pareggio il secondo match della nona giornata di campionato tra Lecce e Juventus. Nei primi 45 minuti di gioco non ci sono reti, invece il secondo tempo è più vivace. Segna Dybala e, dopo soli 6 minuti, gli risponde sempre dal dischetto Mancosu, che non sbaglia dagli 11 metri. Due punti pesanti lasciati per strada dalla squadra di Sarri, che nonostante diverse palle gol create, ha peccato di precisione e freddezza sotto porta, con almeno due errori pesanti decisivi. Grandissima opportunità per l'Inter, che vincendo con il Parma, avrebbe l'opportunità di contro sorpassare i bianconeri.

IL TABELLINO



Lecce: Gabriel; Meccariello (26' st Rispoli) , Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachsidis, Majer (13' st Tabanelli); Mancosu; Farias (1' st Lapadula), Babacar. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 10 Falco, 11 Shakov, 19 La Mantia, 32 Lo Faso, 39 Dell'Orco). All.: Liverani squalificato, in panchina Coppola.

Juventus: Szczesny; Danilo (13' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjianic (22' st Khedira), Emre Can (26' Rabiot); Bernardeschi, Dybala, Higuain. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 14 Matuidi, 24 Rugani, 28 Demiral, 35 Olivieri, 36 Han). All.: Sarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: nel st 5' Dybala (r), 11' Mancosu (r).

Angoli: 13 a 3 per la Juventus.

Recupero: 2' e 7'.

Ammoniti: Calderoni, Rossettini, Mancosu, Bernardeschi per gioco falloso, Lapadula per comportamento non regolamentare, Sarri per proteste.