Arriva solo un pareggio per Stefano Pioli alla prima sulla panchina del Milan. La formazione rossonera domina il Lecce per gran parte della gara, ma i giallorossi tornano da San Siro con un punto preziosissimo per il 2-2 maturato negli ultimi minuti. Non bastano i gol di Calhanoglu nel primo tempo e Piatek nella ripresa. Il Milan si porta così a 10 punti in classifica, mentre il Lecce va a 7. (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Il primo tempo

Rafael Leao si presenta due volte davanti a Gabriel nel giro di due minuti, senza trovare però le stoccate vincenti per colpire. All'11' e al 13' ci prova anche Calhanoglu, bravo a tentare in entrambe le situazioni. Il turco è ispiratissimo e al 20' disegna una magia che vale l'1-0: il numero 10 rossonero controlla il lancio di Biglia dalle retrovie e girandosi segna con un destro potentissimo.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa il canovaccio della gara è pressoché lo stesso, anche se il Lecce non dà la sensazione di gettare le armi. Chance che arriva al 62' con un calcio di rigore causato da un tocco di mano in area di Conti: Babacar si fa prima ipnotizzare da Donnarumma, poi però è fortunato sulla respinta e ribadisce in rete la palla dell'1-1. Nel finale i rossoneri all'81' trovano il 2-1 con Piatek, entrato dalla panchina. Sembra fatta per il Milan, ma al 92' Calderoni realizza il gol che vale il definitivo 2-2.

Il tabellino

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá (67' Krunic), Biglia, Kessié (80' Rebic); Suso, Leao (67' Piatek), Calhanoglu. All. Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (64' Petriccione), Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco (46' Farias), Babacar (82' Lapadula). All. Liverani

Note: Donnarumma para il rigore a Babacar al 62'

Ammoniti: Majer, Rossettini

Espulsi: Livernani al 79'