È terminata 4-0 la partita a San Siro tra Inter e Lecce (LIVEBLOG). All'esordio in panchina di Antonio Conte, i nerazzurri partono forte e nel primo tempo si portano avanti con Brozovic e Sensi. Nella ripresa sono invece il nuovo acquisto Lukaku e Candreva a trovare la porta, per mettere a segno il primo poker casalingo dei ragazzi di Conte.

Primo tempo: Inter avanti con Brozovic e Sensi

Esordio per Antonio Conte sulla panchina nerazzurra nel posticipo della prima giornata del campionato. Il mister si affida a Lukaku-Lautaro in attacco mentre in difesa gioca Ranocchia. A San Siro il neopromosso Lecce si presenta con La Mantia e Lapadula davanti. La prima occasione è proprio dei salentini: Lapadula anticipa Handanovic, Skriniar salva di testa su un pallone destinato a finire in rete. Poco dopo l’Inter replica: Lautaro schiaccia di testa su cross di Candreva. Palla alta. I padroni di casa vanno in vantaggio al 21esimo con Brozovic: gran destro dalla distanza dopo un tocco di Asamoah. Passano solo tre minuti e l’Inter raddoppia con Sensi che entra in area e con un preciso rasoterra batte Gabriel. Prima frazione di gioco devastante dei nerazzurri, che sfiorano il tris anche con Asamoah e di nuovo con Brozovic (TUTTI GLI ALLENATORI DELLA NUOVA STAGIONE - LE MAGLIE UFFICIALI - IL CALENDARIO COMPLETO).

Secondo tempo: segnano anche Lukaku e Candreva

Nonostante la buona partenza in pressing del Lecce, sono ancora i padroni di casa ad andare in gol: al 60' è Lukaku a firmare la prima rete a S.Siro. Con un destro potente, Gabriel non respinge e il n.9 nerazzurro si avventa sul pallone trovando il 3-0 con un facile tap-in. L'Inter è decisamente in serata e continua a creare possibili azioni da gol: prima con Brozovic e poi con Lautaru. Il Lecce non è mai paricoloso e anzi rimane in 10 con l'espulsione diretta diFarias, appena entrato. Il cartellino arriva per un brutto fallo da dietro su Barella, suo ex compagno di squadra a Cagliari. All'84esimo, quando ormai la partita sembrava chiusa sul 3-0 arriva il quarto gol con Candreva, che con una splendida conclusione dalla distanza batte Gabriel e mette la parola fine sul posticipo della prima giornata di campionato della stagione 2019/2020.

