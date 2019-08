Spal-Atalanta 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Soffre ma vince l’Atalanta di Gasperini, che rimonta la Spal e porta a casa i tre punti. Al Paolo Mazza di Ferrara, è il neoacquisto colombiano Luis Muriel il grande protagonista. L’ex Fiorentina entra nella ripresa e in pochi minuti segna la doppietta che ribalta definitivamente il risultato.

Primo tempo: grande Spal con Di Francesco e Petagna

Parte molto meglio la squadra di casa, che dopo appena cinque minuti si ritrova in vantaggio grazie a Federico Di Francesco. Il figlio di Eusebio, allenatore della Sampdoria, scambia con Petagna e si presenta a tu per tu con Gollini battendolo sul primo palo. Poco dopo reagisce l’Atalanta e lo fa con Gomez, il cui destro viene però respinto da Berisha. Al 27’ arriva il raddoppio della Spal di Petagna. L’ex di turno sfrutta un assist del brasiliano Igor e appoggia a porta vuota. Passano soltanto sette minuti e l’Atalanta accorcia le distanze con Gosens, bravo di testa a battere il portiere avversario e riportare in partita i suoi. Nel finale di primo tempo, anche una traversa di Zapata che però non trova il 2-2 (LA DIRETTA GOL - LA SCONFITTA DEL MILAN A UDINE - LA VITTORIA DELLA JUVE ALL’ESORDIO A PARMA - IL NAPOLI ESPUGNA FIRENZE).

Secondo tempo: si scatena Muriel, vince la Dea

Nella ripresa è ancora la Spal ad andare vicino al 3-1, con Igor che calcia da fuori e spaventa Gollini. Poi, però, entra Luis Murie e la partita cambia radicalmente. Il colombiano segna una doppietta in cinque minuti: al 26’ trova il gol del 2-2 con un destro da fuori, al 31’ si ripete ancora con un tiro dalla distanza. Per lui un grande esordio in maglia nerazzurra. Vince così l’Atalanta di Gasperini, che sarà quest’anno impegnata per la prima volta nella storia in Champions League.