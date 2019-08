Si apre con una vittoria della Juventus il campionato di Serie A 2019-2020. Al Tardini i bianconeri, campioni in carica, battono il Parma per 1 a 0 nell’anticipo delle 18 della prima giornata (LA CRONACA DELLA PARTITA - LE FOTO). Il primo gol della stagione lo segna Chiellini al 21’. Occasioni anche per i padroni di casa, che soprattutto nei minuti finali si buttano in avanti per cercare il pareggio. Ma i primi tre punti, alla fine, se li aggiudica la Juve.

Di Chiellini il primo gol del campionato, Juve in vantaggio nel primo tempo

Per la prima partita del campionato, Maurizio Sarri non è in panchina a causa di una polmonite. Al suo posto c’è Giovanni Martusciello. La Juve parte lasciando fuori dall’undici titolare tutti i nuovi acquisti. Il centrocampo bianconero è quello della scorsa stagione con Matuidi, Pjanic e Khedira. Fuori anche Dybala: in avanti, accanto a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, gioca Higuain (tornato a Torino dopo la parentesi con Milan e Chelsea). Nel Parma, Roberto D’Aversa sceglie Kulusevski in attacco insieme ai confermati Inglese e Gervinho. Partono dalla panchina Kucka e Grassi, mentre a impostare ci sono i nuovi Brugman ed Hernani. Laurini unica novità in difesa. Il primo tempo si apre con ritmi bassi, anche a causa del caldo. Al 12’ prima palla gol per la Juventus: Khedira lancia in area e Ronaldo sfiora la traversa di testa. Un minuto dopo tocca al Parma: galoppata di Gervinho, tiro di Inglese, parata di Szczesny. Il primo gol della partita - e della stagione - arriva al 21’: Douglas Costa batte il calcio d’angolo, Alex Sandro tira da fuori area e Chiellini devia in rete. Nei minuti successivi si susseguono occasioni da entrambe le parti. A una decina di minuti dall’intervallo, il Var spegne l’esultanza di Ronaldo: il portoghese segna, ma è in posizione irregolare al momento del passaggio di Douglas Costa. Il primo tempo si chiude sull’1 a 0 per la Juve.

Secondo tempo senza reti, finisce 1 a 0 per la Juve

Il secondo tempo si apre senza cambi. La prima sostituzione arriva al 57’, quando nel Parma esce Kulusevski ed entra Siligardi. Poco dopo, esordio nel nostro campionato per Rabiot, che prende il posto di Khedira. Al 71’, sempre nella Juve, in campo Cuadrado per Douglas Costa. Il Parma gioca meglio rispetto al primo tempo, ma le occasioni migliori sono per i bianconeri. Almeno un paio di volte Sepe nega il gol a Ronaldo. Al 77’ D’Aversa toglie Brugman e fa entrare Grassi. Cinque minuti dopo finisce la partita di Higuain e inizia quella di Bernardeschi. All’85’ esordio con il Parma per Karamoh, che sostituisce Barillà. Negli ultimi minuti i padroni di casa giocano con quattro punte e si buttano in avanti in cerca del pareggio. Nel recupero un tiro di Hernani su calcio di punizione esce fuori di poco, più tardi ci pensa Szceszny a salvare il risultato. I campioni d’Italia soffrono, ma non concedono nulla. Al Tardini finisce 1 a 0 per la Juve grazie al gol del capitano bianconero.