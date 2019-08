L’Udinese vince 1-0 contro il Milan alla Dacia Arena nella prima giornata del campionato di Serie A (LIVEBLOG). Partita di grande intensità da parte dei friulani, a cui basta un gol di Becao nel secondo tempo per portare a casa tre punti. Inizia invece in salita la stagione dei rossoneri di Giampaolo (TUTTI I TALENTI DELLA SERIE A - LE NUOVE REGOLE - LE 10 COSE DA SAPERE SUL CAMPIONATO).

Primo tempo senza reti

Giampaolo per l’esordio in campionato si affida a Suso schierato da trequartista dietro Castillejo e Piatek. Tudor risponde con Lasagna e Pussetto, lasciando in panchina a sorpresa Rodrigo De Paul. Ritmi lenti a inizio gara. Il primo brivido al 15esimo: cross dell’Udinese, Borini manda in corner rischiando l’autogol. Al 25esimo grande salvataggio di Troost-Ekong, che ferma all’ultimo Piatek, lanciato a rete da un errore dello stesso difensore. Al 38esimo occasione per Romagnoli che prova l'acrobazia di tacco su un cross dalla destra. Nel finale di tempo Udinese pericolosa: uscita di testa di Donnarumma che agevola la conclusione alta di Lasagna dalla distanza. Poi nel recupero silent check senza esito del VAR per un presunto tocco di braccio da parte di Castillejo al limite dell’area (TUTTI GLI ALLENATORI DELLA NUOVA STAGIONE - LE MAGLIE UFFICIALI - IL CALENDARIO COMPLETO).

Secondo tempo: l'Udinese la vince con Becao

La ripresa si apre con il primo tiro nello specchio dell’intero match, effettuato da Mandragora. Al 51esimo break del Milan con Borini che calcia da posizione impossibile: tiro alto. A mezzora dalla fine un tiro dalla distanza per parte: prima Jajalo e poi Paquetà. Ma il risultato non si sblocca. Al 68esimo azione Pussetto-Lasagna, cross dell’argentino, il capitano dell'Udinese impatta di testa ma non trova la porta. I friulani vanno in vantaggio al 71esimo: Rodrigo De Paul, appena entrato, crossa da calcio d’angolo e trova la testa di Becao che segna l’1-0. Poco dopo Donnarumma è strepitoso a salvare i rossoneri dal raddoppio bianconero. All’82esimo VAR ancora in azione: l’arbitro Pasqua va all’on field review per un presunto mani nell'area dell'Udinese su un pallone spiovente. Ma decide che non c'è nulla. Il Milan ci prova nel finale ma senza creare vere occasioni. La partita termina 1-0 per l’Udinese (LA VITTORIA DELLA JUVE ALL’ESORDIO A PARMA - IL NAPOLI ESPUGNA FIRENZE).

