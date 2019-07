Non è ancora stata presentata la prima maglia, che sarà sicuramente viola, ma la Fiorentina ne avrà quattro da trasferta. I colori di queste divise sono ispirate ai quartieri storici della città: verde per San Giovanni, rosso per Santa Maria Novella, bianco per Santo Spirito e azzurro per Santa Croce (Foto: Sito ufficiale Fiorentina)